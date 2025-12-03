Bilfinger - Hürde unter Beschuss
Die Aktie von Bilfinger SE (WKN: 590900) hatte nach einem Bärenmarkt im März 2020 ein Dekadentief bei 12,64 EUR markiert. Darüber gelang ihr eine mehrjährige Bodenbildung sowie die Etablierung eines schwungvollen primären Aufwärtstrends. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte der Wert rund 128 % zulegen und überwand dabei das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2014 (93,05 EUR). Nach einem Rücksetzer von der am 9. Oktober erzielten neuen Bestmarke (104,40 EUR) bis auf ein Korrekturtief bei 89,20 EUR arbeitet sich die Notierung zuletzt wieder nordwärts und testete im gestrigen Handel unter Ausformung einer bearishen Shooting-Star-Tageskerze das Oktober-Hoch. Ein Tagesschluss über der aktuellen Barriere bei 104,40/105,00 EUR würde nun ein bullishes Anschlusssignal in allen relevanten Zeitebenen liefern. Als potenzielle nächste Ziele würden im Erfolgsfall zunächst die Bereiche 106,13 EUR, 108,53/108,75 EUR und 110,21-111,96 EUR fungieren. Darüber liegen weitere mögliche Ausdehnungsziele bei 113,79/114,07 EUR und 119,28-120,83 EUR. Mit Blick auf die Unterseite erscheint der breite Supportbereich 94,57-97,45 EUR kritisch. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde eine zeitnahe Fortsetzung des Aufschwungs unwahrscheinlich und es würden sich Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 89,20/91,25 EUR und eventuell 83,95-84,90 EUR ergeben.
Produktideen
|
Bilfinger SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
78,9210 EUR
|
127,6071 EUR
|
Barriere
|
78,9210 EUR
|
127,6071 EUR
|
Hebel
|
4,3
|
3,8
|
Preis*
|
2,34 EUR
|
2,66 EUR
