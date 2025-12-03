Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Dienstag ein gemischtes Bild. Der DAX kletterte um 0,52 Prozent auf 23.711 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,16 Prozent nach oben. Der TecDAX verabschiedete sich derweil 0,01 Prozent tiefer aus dem Handel. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 54 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,37 Punkte auf 17,32 Zähler. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+3,27%) und Banken (+1,77%). Am schwächsten tendierten Medienwerte (-1,74%) und Transporttitel (-0,89%). Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 12,08 Prozent. Hier beflügelte, dass die US-Regierung die Rechtsauffassung der Leverkusener bei den Glyphosat-Prozessen unterstützt. Demnach könnten die rund 67.000 anhängigen Streitigkeiten aus der Monsanto-Ära mit einer einzigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs beendet werden.

An der Wall Street konnte der Dow um 0,39 Prozent auf 47.474 Punkte zulegen. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,84 Prozent auf 25.556 Zähler an. Die Marktbreite gestaltete sich jedoch schlecht. 53 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 76 neuen 52-Wochen-Hochs standen 21 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent fester bei 1,1625 USD. Bitcoin (+5,32%) und Ethereum (+6,82%) verbuchten kräftige Aufschläge gegenüber dem Greenback. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,09 Prozent. Gold gab an der Comex um 0,76 Prozent auf 4.242 USD nach. Der Preis für WTI-Öl sank um 1,10 Prozent auf 58,67 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nahezu unverändert bei 223,33 Punkten. Deutliche Zugewinne waren beim Nikkei 225 (+1,47%) in Tokio und beim koreanischen Kospi (+1,15%) zu beobachten. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Für die Softbank-Aktie ging es nach einer Kaufempfehlung der Citigroup um über 8 Prozent nach oben. Von der Makroseite richtete sich der Fokus auf Daten zum chinesischen Dienstleistungssektor. Der entsprechende Ratingdog-PMI sank im November von zuvor 52,6 auf ein 5-Monats-Tief bei 52,1 Punkten. Damit blieb er jedoch oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 1,29 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.775) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Daneben sind die ADP-Arbeitsmarktdaten sowie die Industrieproduktionsdaten aus den USA von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Inditex, Dollar Tree und Macy‘s. Hugo Boss hält eine Pressekonferenz sowie eine Analystenkonferenz zum Strategie-Update ab. Die Aktie des Bekleidungsherstellers geriet bereits gestern im nachbörslichen Handel mit der Veröffentlichung der entsprechenden Eckpunkte unter Druck. Auf Tradegate notierte sie zuletzt bei 34,99 EUR nach einem Xetra-Schluss bei 39,15 EUR.

