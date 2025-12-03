DAX - neutral
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX konnte sich gestern weiter von der am Vortag getesteten 200-Tage-Linie nach oben absetzen und etablierte anschließend eine Handelsspanne zwischen 23.662 Punkten und 23.792 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.662-23.677
- 23.573-23.608
- 23.433-23.505
Nächste Widerstände:
- 23.769-23.792
- 23.869/23.884
- 23.928/23.960
Die ganz kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral. Ein signifikanter Anstieg über 23.769-23.792 Punkte insbesondere per Stundenschluss würde ein bullishes Signal mit Zielrichtung 23.869/23.884 Punkte und eventuell 23.928/23.960 Punkte senden. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell bei 23.662-23.677 Punkten, 23.573-23.608 Punkten und 23.433-23.505 Punkten. Darunter würde sich das technische Bild bereits wieder deutlich eintrüben.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.008,8860 P.
|
22.122,0619 P.
|
–
|
Barriere
|
19.480,0000 P.
|
22.122,0619 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,0
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
47,27 EUR
|
16,27 EUR
|
1,80 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.136,7131 P.
|
25.359,6060 P.
|
–
|
Barriere
|
27.530,0000 P.
|
25.359,6060 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,7
|
10
|
Preis*
|
44,10 EUR
|
16,45 EUR
|
2,95 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.