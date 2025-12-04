Bayer - Boden komplett
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) hatte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen primären Abwärtstrend gestartet, der die Notierung bis auf ein am 7. April gesehenes Dekadentief bei 18,38 EUR drückte. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Tiefs entwickelte sich zu einem mehrmonatigen Doppelboden, der im Juni bestätigt wurde. Der jüngste dynamische Kursschub nach mehrmonatiger Seitwärtskorrektur oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie führte schließlich zur Komplettierung eines noch größeren Bodens. Mit Blick auf die kurzfristig überkauften markttechnischen Indikatoren, die am Dienstag unterhalb des bei 35,02 EUR markierten Jahreshochs geformte High-Wave-Kerze sowie eine relevante Widerstandszone, die sich bis 36,09 EUR erstreckt, besteht in der kurzen Frist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Verschnaufpause. In der mittleren Frist wäre ungeachtet dessen ein Abarbeiten der Zielregion 43,68/43,91 EUR plausibel. Zwischengeschaltete Barrieren oberhalb von 36,09 EUR liegen bei 36,95 EUR, 37,83 EUR, 38,85 EUR, 39,91/40,67 EUR und 42,58 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des Supports bei 33,04 EUR würde eine preisliche Bestätigung für eine mehrtägige Schwächephase mit möglichen Auffangbereichen bei 31,03/31,45 EUR und 29,48-30,66 EUR liefern. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst bei einer Verletzung der kritischen Unterstützungszone bei 25,78-27,89 EUR.
Produktideen
|
Bayer
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
25,0420 EUR
|
43,4674 EUR
|
Barriere
|
25,0420 EUR
|
43,4674 EUR
|
Hebel
|
3,6
|
3,7
|
Preis*
|
9,60 EUR
|
0,93 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.