Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte nach einem lustlosen Geschäft ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,07 Prozent tiefer bei 23.694 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,67 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,26 Prozent nach oben. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,39 Punkte auf 16,93 Zähler nach. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 56 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Technologie (+2,61 %) und Versorger (+2,21 %). Am schwächsten tendierten Banken (-2,00 %) und Chemietitel (-1,87 %). Airbus haussierte als Spitzenreiter im DAX um 3,93 Prozent. Der Flugzeugbauer senkte zwar sein Auslieferungsziel für seine A320-Maschinen für das laufende Jahr, bestätigte jedoch seine Finanzziele, was nach dem jüngsten Kursrutsch für Erleichterung bei den Anlegern sorgte. Im MDAX brach Hugo Boss nach einem schwachen Ausblick für 2026 um 9,86 Prozent ein.

An der Wall Street zog der Dow um 0,86 Prozent auf 47.883 Punkte an. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,20 Prozent auf 25.607 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. 123 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,37 Prozent fester bei 1,1669 USD. Bitcoin (+2,05 %) und Ethereum (+5,41 %) konnten gegenüber dem Greenback kräftig zulegen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,07 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,41 Prozent auf 4.238 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte nach Lagerbestandsdaten um 0,48 Prozent auf 59,13 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,76 Prozent fester bei 225,08 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem Nikkei 225 (+2,33 %) in Tokio. Gegen den Trend neigten der koreanische Kospi (-0,19%) und der taiwanesische Taipei TWSE (-0,32%) zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.836) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aurubis, Dollar General und Kroger. Salesforce.com (nachbörslich: +1,79 %), Snowflake (nachbörslich: -7,91 %) und Five Below (nachbörslich: +2,03 %) lieferten bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street ihre Bilanzen ab. SAP könnte heute Impulse von den Zahlen des Konkurrenten Salesforce erhalten.

