DAX - impulslos
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX eröffnete gestern freundlich. Ausgehend vom im frühen Handel bei 23.838 Punkten verbuchten Tageshoch orientierte er sich anschließend südwärts bis auf ein Tagestief bei 23.646 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.646-23.668
- 23.608/23.610
- 23.512/23.535
Nächste Widerstände:
- 23.790
- 23.838
- 23.866-23.884
Das kurzfristige technische Bias bleibt neutral. Der Index wartet nach der jüngsten Erholungsrally vom Korrekturtief auf neue Impulse. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 23.790 Punkten und 23.838 Punkten. Oberhalb der Barriere bei 23.866-23.884 Punkten würde die kurzfristig kritische Widerstandszone 23.928-24.041 Punkte in den Fokus rücken. Ein mögliches Ansteuern der genannten Hürden bleibt für heute auf der Agenda, solange der aktuelle Support bei 23.646-23.668 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Weitere Auffangbereiche liegen bei 23.608/23.610 Punkten und 23.512/23.535 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.012,0602 P.
|
22.125,7559 P.
|
–
|
Barriere
|
19.480,0000 P.
|
22.125,7559 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,0
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
47,64 EUR
|
16,64 EUR
|
1,83 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.135,2480 P.
|
25.358,2856 P.
|
–
|
Barriere
|
27.530,0000 P.
|
25.358,2856 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,8
|
10
|
Preis*
|
43,67 EUR
|
15,96 EUR
|
2,89 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.