BMW - Bullen melden sich zurück
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die BMW-Aktie (WKN: 519000) etablierte nach dem Markieren eines Mehrjahreshochs bei 115,35 EUR im April 2024 einen Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein im April dieses Jahres verbuchtes 5-Jahres-Tief bei 62,96 EUR zurückführte. Der dort gestartete mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt und beförderte das Papier bis auf ein im August gesehenes Rallyhoch bei 91,72 EUR. Darunter schwenkte der Wert in den Korrekturmodus ein und zeigte einen dreiwelligen Rücksetzer bis auf 78,02 EUR, Das Kursgeschehen oberhalb des Tiefs kann als inverse Kop-Schulter-Fortsetzungsformation gewertet werden. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und trieben die Notierung auf ein 18-Monats-Hoch bei 93,18 EUR. Im Rahmen des hiermit bestätigten Aufwärtstrends lässt sich eine potenzielle mittelfristige Zielzone bei 101,62-105,42 EUR ausmachen. Zwischengeschaltete Ziele und Hürden liegen bei 94,44 EUR, 95,34/95,45 EUR, 96,95 EUR, 97,84 EUR, 98,56 EUR und 100,19/100,42 EUR. Mögliche Rücksetzer in Richtung 91,72 EUR oder 89,82-90,42 EUR gefährden den Aufschwung nicht. Das kurz- bis mittelfristige Chartbild würde mit einer Verletzung der Supportzonen 87,63-87,90 EUR sowie 84,49-85,66 EUR per Tagesschluss getrübt. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von aktuell 81,49 EUR, wo sich derzeit die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie sowie die steigende 200-Tage-Linie befinden.
Produktideen
|
BMW
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
71,9738 EUR
|
114,9560 EUR
|
Barriere
|
71,9738 EUR
|
114,9560 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,1
|
Preis*
|
2,13 EUR
|
2,26 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.