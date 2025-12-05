Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag Zugewinne verbuchen. Für Auftrieb sorgte vor allem der Automobilsektor, der um 3,71 Prozent zulegen konnte. Händler verwiesen zur Begründung neben der Aussicht auf einen möglichen Stopp des für 2035 geplanten Verbrenner-Aus in der EU auf Pläne der US-Regierung die Umweltauflagen deutlich zu senken. Ferner äußerte sich die Bank of America positiv zur Branche. Der DAX stieg um 0,80 Prozent auf 23.882 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,92 respektive 0,73 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 68 Gewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,62 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 16,31 Zählern ab. Porsche Automobil Holding haussierte an der DAX-Spitze um 6,13 Prozent. Dahinter folgten Daimler Truck (+6,06%), Mercedes-Benz (+4,81%) und BMW (+4,49%). BASF hielt nachrichtenlos die rote Laterne mit einem Minus von 3,28 Prozent. Ebenfalls schwach im Markt lagen Bayer (-1,97%) und Scout24 (-1,88%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 0,07 Prozent bei 47.851 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,10 Prozent auf 25.582 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.316 Kursgewinner und 1.444 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 62 Prozent. 127 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent tiefer bei 1,1643 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 4,10 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,17 Prozent fester bei 4.240 USD. Der Preis für WTI-Öl zog um 1,24 Prozent auf 59,68 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,04 Prozent fester bei 225,59 Punkten. Der Nikkei 225 sank in Tokio um 1,21 Prozent. Für den koreanischen Kospi ging es derweil um 1,56 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.927) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die heimischen Daten zum Auftragseingang in der Industrie. Am Nachmittag könnten vor allem die US-Daten zur PCE-Inflation für Impulse sorgen. Daneben sind die US-Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen sowie der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Victoria’s Secret. Bereits gestern nach der Schlussglocke legten Hewlett Packard Enterprise (nachbörslich: -9,31 %), Ulta Beauty (nachbörslich: +5,86 %) und DocuSign (nachbörslich: -6,34 %) ihre Quartalsbilanzen vor. Die Aktie von Schott Pharma könnte heute unter einem gestern nach Xetra-Schluss veröffentlichten schwachen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 leiden. Die ebenfalls gemeldeten Eckdaten für 2024/25 entsprachen derweil in etwa der bisherigen konzerneigenen Prognose.

