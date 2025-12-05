DAX - Hürde auf dem Prüfstand
Der DAX eröffnete gestern freundlich und arbeitete sich nachfolgend etwas weiter nordwärts bis auf ein Mehrwochenhoch bei 23.931 Punkten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen schloss er bei 23.882 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.797/23.838
- 23.646-23.715
- 23.584-23.608
Nächste Widerstände:
- 23.928-24.041
- 24.088/24.121
- 24.201/24.235
Der Index testet nun die kritische Widerstandszone 23.928-24.041 Punkte, wo sich unter anderen die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage, sowie die Abwärtslücke vom 14. November befinden. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch darüber per Tagesschluss gelingt. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 24.088/24.121 Punkte und 24.201/24.235 Punkte möglich. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter den aktuellen Supportbereich 23.797/23.838 Punkte für einen nachfolgenden Test der bedeutsameren Unterstützungszone 23.646-23.715 Punkte sprechen. Deren Verletzung per Stundenschluss würde ein deutliches Warnsignal für die bullishe Perspektive im kurzfristigen Zeitfenster darstellen.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.012,0602 P.
|
22.125,7559 P.
|
–
|
Barriere
|
19.480,0000 P.
|
22.125,7559 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,9
|
13,7
|
10
|
Preis*
|
48,76 EUR
|
17,76 EUR
|
1,91 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.135,2480 P.
|
25.358,2856 P.
|
–
|
Barriere
|
27.530,0000 P.
|
25.358,2856 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
15,8
|
10
|
Preis*
|
42,47 EUR
|
14,81 EUR
|
2,75 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.