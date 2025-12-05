DAX - Hürde auf dem Prüfstand

Datum: 04.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX eröffnete gestern freundlich und arbeitete sich nachfolgend etwas weiter nordwärts bis auf ein Mehrwochenhoch bei 23.931 Punkten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen schloss er bei 23.882 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.797/23.838
  • 23.646-23.715
  • 23.584-23.608

Nächste Widerstände:

  • 23.928-24.041
  • 24.088/24.121
  • 24.201/24.235

Der Index testet nun die kritische Widerstandszone 23.928-24.041 Punkte, wo sich unter anderen die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage, sowie die Abwärtslücke vom 14. November befinden. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch darüber per Tagesschluss gelingt. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 24.088/24.121 Punkte und 24.201/24.235 Punkte möglich. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter den aktuellen Supportbereich 23.797/23.838 Punkte für einen nachfolgenden Test der bedeutsameren Unterstützungszone 23.646-23.715 Punkte sprechen. Deren Verletzung per Stundenschluss würde ein deutliches Warnsignal für die bullishe Perspektive im kurzfristigen Zeitfenster darstellen.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX8PKN

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.012,0602 P.

22.125,7559 P.

Barriere

19.480,0000 P.

22.125,7559 P.

Hebel/Faktor*

4,9

13,7

10

Preis*

48,76 EUR

17,76 EUR

1,91 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA6K96

FA1S10

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.135,2480 P.

25.358,2856 P.

Barriere

27.530,0000 P.

25.358,2856 P.

Hebel/Faktor*

5,6

15,8

10

Preis*

42,47 EUR

14,81 EUR

2,75 EUR

