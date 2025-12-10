Thyssenkrupp - Support im Test
Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im September 2024 bei 2,77 EUR ein Allzeittief verzeichnet. Der im Anschluss etablierte Aufwärtstrend katapultierte sie bis zum Oktober dieses Jahres auf ein Mehrjahreshoch bei 13,35 EUR. Die dort gestartete Abwärtskorrektur drückte die Notierung in eine vorausgegangene mehrmonatige Handelsspanne zurück. In den vergangenen Wochen tendierte der Wert volatil seitwärtsoberhalb einer übergeordnet bedeutsamen Unterstützungsregion bei 7,94-8,17 EUR. Im gestrigen Handel formte er nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen eine Unentschiedenheitskerze (High-Wave-Candle). Das technische Bias gestaltet sich neutral. Ein nachhaltiger Rutsch unter 7,94 EUR per Tagesschluss würde das übergeordnete Chartbild deutlich eintrüben und könnte fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 6,81 EUR und 6,35-6,48 EUR zur Folge haben. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine massive Barriere bei aktuell 9,69-10,21 EUR, die unter anderem aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage resultiert. Ein Tagesschluss darüber würde Spielraum in Richtung zunächst 10,68-11,41 EUR schaffen. Erst darüber entstünde ein Signal für einen möglichen zeitnahen erneuten Angriff auf das Oktober-Hoch.
Produktideen
|
Thyssenkrupp
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
6,9113 EUR
|
10,9633 EUR
|
Barriere
|
6,9113 EUR
|
10,9633 EUR
|
Hebel
|
4,3
|
4,0
|
Preis*
|
2,03 EUR
|
2,24 EUR
