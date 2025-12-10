Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag auf der Indexebene weitere Zugewinne verbuchen. Der DAX schloss 0,49 Prozent fester bei 24.163 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,22 respektive 0,05 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 48 Gewinner und 49 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,09 Punkte auf 16,21 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Versicherungswerte (+2,30 %) und Einzelhandelswerte (+1,52 %) am stärksten gesucht. Schwächste Sektoren waren Telekommunikation (-0,82 %) und Transport (-0,34 %). Bayer setzte seine dynamische Rally an der DAX-Spitze mit einem Plus von 4,13 Prozent fort. Auf Sicht eines Monats konnte der Anteilsschein damit bereits um rund 37 Prozent zulegen.

An der Wall Street gab der Dow um 0,38 Prozent auf 47.560 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte derweil um 0,16 Prozent auf 25.669 Zähler. An der NYSE gab es 1.497 Gewinner und 1.241 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 87 neuen 52-Wochen-Hochs standen 27 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,08 Prozent tiefer bei 1,1629 USD. Bitcoin (+2,10 %) und Ethereum (+5,86 %) konnten gegenüber dem Greenback deutlich zulegen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 4,19 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,58 Prozent auf 4.242 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,87 Prozent auf 58,37 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent fester bei 224,70 Punkten. Im konjunkturellen Fokus standen Inflationsdaten für den November aus China. Dort stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent und damit so deutlich wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Experten hatte mit diesem Anstieg gerechnet. Die Erzeugerpreise sanken derweil um 2,2 Prozent (Konsensschätzung: -2,0 %). Der chinesische CSI 300 gab um 0,75 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.126) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die Fed-Zinsentscheidung um 20.00 Uhr MEZ sowie auf die anschließende Pressekonferenz. Eine Senkung der Fed-Funds-Rate um 25 Basispunkte ist eingepreist. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Tui und Chewy. Die Deutsche Börse veranstaltet einen Kapitalmarkttag.

