DAX - Schnuppern an der Trendlinie
Der DAX eröffnete gestern freundlich und etablierte anschließend bis zum Handelsschluss (24.163) eine enge Handelsspanne zwischen 24.093 Punkten und 24.187 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.093
- 23.985-24.018
- 23.836-23.859
Nächste Widerstände:
- 24.187-24.235
- 24.416-24.449
- 24.531
Mit dem erreichten Mehrwochenhoch testet der Index nun die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Zur weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslage bedarf es der nachhaltigen Überwindung der aktuellen Widerstandszone 24.187-24.235 Punkte per Tagesschluss. Darüber würde die Barriere bei 24.416-24.449 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken, deren Herausnahme den Bruch des Korrekturtrends bestätigen und für ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Allzeithoch bei 24.771 Punkten sprechen würde. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Auffangbereiche bei 24.093 Punkten und 23.985-24.018 Punkten ausmachen. Darunter würde ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 23.835-23.859 Punkte mit Zwischenetappe 23.929 Punkte wahrscheinlich.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.031,1052 P.
|
22.349,4065 P.
|
–
|
Barriere
|
19.480,0000 P.
|
22.349,4065 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,7
|
13,4
|
10
|
Preis*
|
50,91 EUR
|
17,86 EUR
|
2,09 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.660,1059 P.
|
25.684,8626 P.
|
–
|
Barriere
|
28.050,0000 P.
|
25.684,8626 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
15,5
|
10
|
Preis*
|
45,44 EUR
|
15,70 EUR
|
2,49 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.