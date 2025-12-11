Nordex - Fortsetzung der Rally
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) weist ausgehend vom im Oktober 2022 bei 7,23 EUR gesehenen Tief einen intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 150 Prozent zulegen. Zuletzt hatte der Wert eine mehrwöchige Konsolidierung oberhalb der steigenden 50-Tage-Linie durchlaufen. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen mit einer langen Tageskerze zurück und beförderten das Papier begleitet von hohem Volumen aus der etablierten Range auf ein Mehrjahreshoch bei 28,50 EUR. Als potenzielle nächste Ziele und Hürden fungieren nun die Bereiche 29,32/29,69 EUR, 30,51/30,60 EUR und 31,78/31,82 EUR. Nächste Unterstützungen liegen bei 27,70-28,04 EUR und 26,32-26,86 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das kurzfristige technische Bias von derzeit bullish auf neutral drehen. Unmittelbar bearish würde es unterhalb der breiten Supportzone bei aktuell 24,28-25,58 EUR.
Produktideen
|
Nordex
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20,2740 EUR
|
35,7676 EUR
|
Barriere
|
20,2740 EUR
|
35,7676 EUR
|
Hebel
|
3,6
|
3,8
|
Preis*
|
7,82 EUR
|
0,75 EUR
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.