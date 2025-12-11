Der deutsche Aktienmarkt wurde zur Wochenmitte von einer weiter abwartenden Haltung der Marktteilnehmer im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung geprägt. Der DAX gab 0,14 Prozent auf 24.130 Punkte nach. Der TecDAX verlor 0,43 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss hingegen knapp behauptet. In den drei Indizes gab es 34 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,15 Punkte auf 16,35 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Einzelhandelswerte (+2,13 %) und Softwaretitel (+0,40 %) gesucht. Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-2,03 %) und Medienaktien (-2,02 %). Siemens Energy zog an der DAX-Spitze um 4,35 Prozent an. Hier stützten positive Vorgaben des US-Konkurrenten GE Vernova. Infineon bildete nachrichtenlos das Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von 2,12 Prozent. Im MDAX haussierte Delivery Hero um 13,71 Prozent. Der Essenslieferant hatte den Aktionären in Aussicht gestellt, mit Blick auf seine Kursperformance Verkäufe von Unternehmensteilen sowie ähnliche Maßnahmen zu prüfen.

Die US-Notenbank senkte wie erwartet ihren Leitzins das dritte Mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent und damit auf das niedrigste Niveau seit drei Jahren. Mit drei abweichenden Stimmen im Gremium herrschte jedoch so großer Dissens wie seit 2019 nicht mehr. Die neuen Projektionen der Fed sehen für 2026 eine nachlassende Inflation bei höherem Wachstum voraus. Anstatt bisher zwei weitere Zinssenkungen indizieren die „Dot-Plots“ nun lediglich eine weitere Lockerung im kommenden Jahr. Der Markt preist ausweislich der Fed-Funds-Futures derweil weiterhin zwei Senkungen ein. An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 1,05 Prozent auf 48.058 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent aufwärts auf 25.776 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 180 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,55 Prozent fester bei 1,1691 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochenhochs um drei Basispunkte auf 4,16 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf 4.259 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,18 Prozent auf 58,94 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent tiefer bei 223,79 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,84 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.110) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zur Handelsbilanz. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec, Schott Pharma und Ciena. Für die Aktien von Munich Re und Deutsche Börse könnten sich Impulse von ihren Kapitalmarkttagen ergeben. Bereits gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Oracle (nachbörslich: -11,55 %) und Adobe (nachbörslich: -0,80 %) ihre Quartalsbilanzen.

