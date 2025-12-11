DAX - noch gedeckelt

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 10.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX neigte im gestrigen frühen Handel zur Schwäche. Vom Tagestief bei 24.001 Punkten konnte er sich jedoch erholen und schloss bei 24.130 Punkten, einem Tagesminus von 33 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.985-24.018
  • 23.929
  • 23.838-23.883

Nächste Widerstände:

  • 24.165-24.235
  • 24.416-24.449
  • 24.531

Am Chartbild ergeben sich keine Veränderungen. Der Erholungstrend vom im November verbuchten Korrekturtief wird aktuell bei 24.165-24.235 Punkten gedeckelt, wo sich derzeit unter anderem die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch befindet. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde entsprechend ein bullishes Anschlusssignal senden mit einem möglichen nächsten Ziel bei 24.416-24.449 Punkten. Zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es derweil im Fall eines Rutsches unter die aktuelle Supportzone bei 23.985-24.018 Punkten per Stundenschluss. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten dann 23.929 Punkte und 23.838-23.883 Punkte.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3JVD

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.785,0377 P.

22.556,3166 P.

Barriere

20.250,0000 P.

22.556,3166 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,6

10

Preis*

44,11 EUR

16,46 EUR

2,15 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA12GV

FA8N3Q

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.477,9225 P.

25.862,2975 P.

Barriere

27.880,0000 P.

25.862,2975 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,5

10

Preis*

43,67 EUR

16,80 EUR

2,42 EUR

*Indikativ

