DAX - noch gedeckelt
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX neigte im gestrigen frühen Handel zur Schwäche. Vom Tagestief bei 24.001 Punkten konnte er sich jedoch erholen und schloss bei 24.130 Punkten, einem Tagesminus von 33 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.985-24.018
- 23.929
- 23.838-23.883
Nächste Widerstände:
- 24.165-24.235
- 24.416-24.449
- 24.531
Am Chartbild ergeben sich keine Veränderungen. Der Erholungstrend vom im November verbuchten Korrekturtief wird aktuell bei 24.165-24.235 Punkten gedeckelt, wo sich derzeit unter anderem die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch befindet. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde entsprechend ein bullishes Anschlusssignal senden mit einem möglichen nächsten Ziel bei 24.416-24.449 Punkten. Zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es derweil im Fall eines Rutsches unter die aktuelle Supportzone bei 23.985-24.018 Punkten per Stundenschluss. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten dann 23.929 Punkte und 23.838-23.883 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.785,0377 P.
|
22.556,3166 P.
|
–
|
Barriere
|
20.250,0000 P.
|
22.556,3166 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
14,6
|
10
|
Preis*
|
44,11 EUR
|
16,46 EUR
|
2,15 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.477,9225 P.
|
25.862,2975 P.
|
–
|
Barriere
|
27.880,0000 P.
|
25.862,2975 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
14,5
|
10
|
Preis*
|
43,67 EUR
|
16,80 EUR
|
2,42 EUR
*Indikativ
