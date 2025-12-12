Brenntag - Boden in Arbeit?
Die Aktie des Chemiekonzerns Brenntag (WKN: A1DAHH) etablierte nach dem Markieren eines 3-Jahres-Hochs bei 87,12 EUR im März 2024 einen weiterhin intakten Abwärtstrend. Zuletzt verzeichnete er im November ein 5-Jahres-Tief bei 45,71 EUR und erreichte damit eine bedeutsame Unterstützungszone. Das Kursgeschehen darüber kann als Versuch einer Bodenbildung gewertet werden. Im gestrigen Handel formte der Wert eine lange bullishe Marubozu-Tageskerze und überwand dabei die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage sowie die Abwärtstrendlinie vom März dieses Jahres. Letztere stellt zugleich die obere Begrenzungslinie einer übergeordneten fallenden Keilformation dar. Zur Bestätigung der Bodenbildung bedarf es der nachhaltigen Überwindung der nächsten beiden Widerstandsthemen bei 49,89-50,26 EUR und 51,44 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall lauten potenzielle nächste Ziele und Hürden 52,90 EUR, 53,86 EUR und 54,98/55,10 EUR. Darüber würde sich das Chartbild weiter aufhellen mit mittelfristigen Chancen in Richtung 57,18/58,32 EUR, 62,00-63,00 EUR und eventuell 68,00-68,92 EUR. Eine Verletzung der Supportzone 47,10-47,41 EUR per Tagesschluss wäre nun bearish mit einem möglichen Ziel 45,10-45,79 EUR. Darunter entstünde ein Anschlussverkaufssignal im übergeordneten Abwärtstrend mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 43,38 EUR und 41,11-41,87 EUR.
Produktideen
|
Brenntag SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
39,7680 EUR
|
61,7886 EUR
|
Barriere
|
39,7680 EUR
|
61,7886 EUR
|
Hebel
|
4,8
|
4,1
|
Preis*
|
1,04 EUR
|
1,22 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.