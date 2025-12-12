Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Donnerstag von einer verbesserten Stimmung an den US-Aktienmärkten nach der am Mittwochabend erfolgten dritten Leitzinssenkung der Notenbank Fed in diesem Jahr. Der DAX schloss 0,68 Prozent fester bei 24.295 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,63 Prozent vor. Gegen den Trend gab der TecDAX um 0,17 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 67 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 64 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,26 Punkte auf ein 11-Monats-Tief bei 15,10 Zählern ab. Die stärksten Sektoren waren Transport (+2,51 %) und Chemie (+2,16 %). Am schwächsten tendierten Versorgerwerte (-2,32 %) und Finanzdienstleister (-0,94 %). Die Aktie von Daimler Truck haussierte an der DAX-Spitze nach einem positiven Analystenkommentar um 4,76 Prozent. Sie überwand damit ihre 200-Tage-Linie und markierte ein 3-Monats-Hoch. E.ON verlor als Schlusslicht im Leitindex 3,45 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf neue Regeln der Bundesnetzagentur.

An der Wall Street zog der Dow um 1,35 Prozent auf ein Allzeithoch bei 48.704 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,35 Prozent abwärts auf 25.687 Zähler. Hier belastete ein Kurseinbruch bei Oracle nach verfehlten Gewinnerwartungen. 66 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. 240 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich 14 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,41 Prozent fester bei 1,1744 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 4,16 Prozent. Kräftig nach oben ging es mit den Edelmetallpreisen. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,80 Prozent auf 4.301 USD. Silber haussierte um 4,69 Prozent auf ein Rekordhoch bei 63,89 USD. Platin und Palladium sprangen um über 3 Prozent nach oben. Für WTI-Öl ging es derweil um 1,18 Prozent abwärts auf 57,77 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,29 Prozent fester bei 226,98 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.403) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die endgültigen Verbraucherpreisdaten für den November. Gestern nach Handelsschluss an der Wall Street lieferten Broadcom (nachbörslich: -4,47 %) und lululemon athletica (nachbörslich: +10,66 %) ihre Quartalszahlen.

