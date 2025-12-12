DAX - Ausbruch

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 11.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX zeigte sich gestern lediglich zur Eröffnung schwach. Der anschließende dynamische Kursschub vom in der ersten Stunde bei 24.008 Punkten verbuchten Tagestief beförderte den Index bis auf ein im späten Geschäft bei 24.364 Punkten erzieltes 4-Wochen-Hoch.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.114-24.187
  • 23.983-24.008
  • 23.926/23.929

Nächste Widerstände:

  • 24.416/24.449
  • 24.531
  • 24.627

Im Rahmen der am Korrekturtief im November bei 22.943 Punkten initiierten Rally hellte sich die technische Ausgangslage mit dem nun erfolgten Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom am 9. Oktober markierten Rekordhoch weiter auf. Das Bild im übergeordneten Kontext gestaltet sich derweil aufgrund der seit Mai intakten Schiebezone weiterhin neutral. Nächste Widerstände und potenzielle Rallyziele liegen bei 24.416/24.449 Punkten, 24.531 Punkten, 24.627 Punkten, 24.691 Punkten und 24.771 Punkten (Rekordhoch). Mögliche Rücksetzer treffen auf potenzielle Auffangbereiche bei 24.114-24.187 Punkten und 23.983-24.008 Punkten. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung der kurzfristigen Ausgangslage.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3JVD

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.788,3370 P.

22.560,0781 P.

Barriere

20.250,0000 P.

22.560,0781 P.

Hebel/Faktor*

5,3

13,5

10

Preis*

45,80 EUR

18,15 EUR

2,30 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA1SRQ

FA8N3Q

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

29.113,9690 P.

25.860,9503 P.

Barriere

28.500,0000 P.

25.860,9503 P.

Hebel/Faktor*

5,1

16,1

10

Preis*

47,48 EUR

15,06 EUR

2,26 EUR

*Indikativ

