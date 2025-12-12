DAX - Ausbruch
Der DAX zeigte sich gestern lediglich zur Eröffnung schwach. Der anschließende dynamische Kursschub vom in der ersten Stunde bei 24.008 Punkten verbuchten Tagestief beförderte den Index bis auf ein im späten Geschäft bei 24.364 Punkten erzieltes 4-Wochen-Hoch.
Nächste Unterstützungen:
- 24.114-24.187
- 23.983-24.008
- 23.926/23.929
Nächste Widerstände:
- 24.416/24.449
- 24.531
- 24.627
Im Rahmen der am Korrekturtief im November bei 22.943 Punkten initiierten Rally hellte sich die technische Ausgangslage mit dem nun erfolgten Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom am 9. Oktober markierten Rekordhoch weiter auf. Das Bild im übergeordneten Kontext gestaltet sich derweil aufgrund der seit Mai intakten Schiebezone weiterhin neutral. Nächste Widerstände und potenzielle Rallyziele liegen bei 24.416/24.449 Punkten, 24.531 Punkten, 24.627 Punkten, 24.691 Punkten und 24.771 Punkten (Rekordhoch). Mögliche Rücksetzer treffen auf potenzielle Auffangbereiche bei 24.114-24.187 Punkten und 23.983-24.008 Punkten. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung der kurzfristigen Ausgangslage.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.788,3370 P.
|
22.560,0781 P.
|
–
|
Barriere
|
20.250,0000 P.
|
22.560,0781 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
13,5
|
10
|
Preis*
|
45,80 EUR
|
18,15 EUR
|
2,30 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.113,9690 P.
|
25.860,9503 P.
|
–
|
Barriere
|
28.500,0000 P.
|
25.860,9503 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
16,1
|
10
|
Preis*
|
47,48 EUR
|
15,06 EUR
|
2,26 EUR
*Indikativ
