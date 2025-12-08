SUSS Microtec - zentrale Hürde
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von SUSS MicroTec (WKN: A1K023) hatte unterhalb des im Oktober 2024 bei 71,40 EUR verzeichneten Rekordhochs eine bearishe Trendwende in Gestalt eines Doppeltops vollzogen. Der nachfolgende Kurseinbruch schickte sie bis auf ein im September bei 24,00 EUR gesehenes 2-Jahres-Tief hinab. Der seither laufende mittelfristige Aufwärtstrend beförderte den Wert im Rahmen einer zweiten Impulswelle bis zum Freitag auf ein Mehrmonatshoch bei 39,90 EUR. Damit erreichte der Anteilsschein ein bedeutsames Ziel- und Widerstandsbündel, welches aus dem klassischen Ziel einer ABC-Korrektur sowie der Oberkante der Abwärtslücke vom 29. Juli resultiert. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es nun eines signifikanten Tagesschlusses oberhalb von 40,22 EUR. Im Erfolgsfall würden potenzielle nächste Ziele bei 42,11/42,36 EUR und 44,82-47,95 EUR in den Fokus rücken. Über der letztgenannten Zone würde der primäre Abwärtstrend gebrochen. Mögliche Rücksetzer gefährden den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht, solange die breite Supportzone bei 31,22-34,75 EUR von den Bullen per Tagesschluss verteidigt werden kann. Darunter müsste hingegen ein Test der kritischen Unterstützung bei 25,80-27,08 EUR eingeplant werden.
Produktideen
|
SUSS MicroTec SE
|
Unlimited Turbo
|
Unlimited Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
27,9093 EUR
|
49,6883 EUR
|
Barriere
|
30,2700 EUR
|
45,6400 EUR
|
Hebel
|
3,5
|
3,6
|
Preis*
|
1,12 EUR
|
1,08 EUR
