Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite. Stützend wirkten deutlich besser als erwartet ausgefallene Daten zum Auftragseingang in der Industrie. Der DAX zog um 0,61 Prozent auf 24.028 Punkte an. MDAX und TecDAX rückten um 0,34 respektive 0,71 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 57 Kursgewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,37 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 15,94 Zählern. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+2,64 %) und Automobilwerte (+2,01%). Schwach zeigten sich die Sektoren Versorger (-1,13%) und Versicherungen (-0,27%). BMW sprang an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,52 Prozent, gefolgt von Infineon (+2,75%) und BASF (+2,25%). Die untersten Plätze im DAX-Tableau belegten RWE (-1,22%) und E.ON (-1,06%). Im MDAX haussierte Delivery Hero nachrichtenlos um 7,54 Prozent und formte eine lange bullishe Tageskerze.

An der Wall Street kletterte der Dow um 0,22 Prozent auf 47.955 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,43 Prozent vor auf 25.692 Zähler. An der NYSE gab es 1.287 Kursgewinner und 1.456 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. 134 neuen 52-Wochen-Hochs standen 33 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels unverändert bei 1,1644 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 4,14 Prozent. Gold verharrte an der Comex bei 4.243 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte um 0,69 Prozent auf 60,08 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 226,28 Punkten. Im konjunkturellen Fokus standen Handelsdaten aus China. Die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft zogen im November auf US-Dollar-Basis gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent an (Konsensschätzung: +4,0%). Der Import stieg um 1,9 Prozent (Konsensschätzung: +3,0%). Daneben bekräftigte das Politbüro in einer Stellungnahme, dass man eine proaktivere Fiskalpolitik betreiben werde. Der chinesische CSI 300 verbesserte sich um 0,92 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte derweil 1,12 Prozent ein. Das BIP in Japan sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent (Konsensschätzung: -0,5 %). Der Nikkei 225 tendierte in Tokio 0,03 Prozent fester. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.034) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von TKMS und Stabilus. Die Hornbach-Aktie steht nach am Freitag nach Xetra-Schluss präsentierten und im nachbörslichen Handel negativ aufgenommenen Quartalszahlen im Fokus. Die Baumarktkette verzeichnete einen deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses, bestätigte jedoch die Jahresprognose.