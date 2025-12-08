DAX - Lücke deckelt
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX schraubte sich am Freitag weiter nordwärts und arbeitete sich bis auf ein 3-Wochen-Hoch bei 24.131 Punkten vor. Nach Gewinnmitnahmen verabschiedete er sich bei 24.028 Punkten aus dem Handel.
Nächste Unterstützungen:
- 23.973
- 23.927/23.928
- 23.859
Nächste Widerstände:
- 24.041
- 24.121/24.131
- 24.201/24.235
Die Hürde der im Tagesverlauf geschlossenen Abwärtslücke vom 14. November konnte somit in der Schlusskursbetrachtung noch nicht überwunden werden. Der Erholungstrend vom November-Tief bei 22.943 Punkten bleibt intakt. Mit Blick auf die aktuelle Hürde sowie eine bearishe Dark-Cloud-Cover-Reversalkerze auf Basis des Stundencharts würde eine mehrstündige Ausdehnung der Verschnaufpause nicht überraschen. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 23.973 Punkten, 23.927/23.928 Punkten, 23.859 Punkten und 23.798 Punkten. Darunter wäre ein Test der kurzfristig kritischen Supportzone 23.646-23.690 Punkte einzuplanen. Ein Stundenschluss oberhalb von 24.121/24.131 Punkten würde für fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 24.201/24.235 Punkte sprechen. Darüber würde die Barriere bei 24.416-24.449 Punkten in den Blick rücken.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.775,1395 P.
|
22.385,0863 P.
|
–
|
Barriere
|
20.250,0000 P.
|
22.385,0863 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
42,61 EUR
|
16,65 EUR
|
2,02 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.482,3727 P.
|
25.687,5383 P.
|
–
|
Barriere
|
27.880,0000 P.
|
25.687,5383 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
44,63 EUR
|
16,68 EUR
|
2,59 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.