Renk - Erholungsrally
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie der Renk Group (WKN: RENK73) war bis auf ein im Oktober bei 90,34 EUR verbuchtes Allzeithoch haussiert. Im Rahmen des seither etablierten Abwärtstrends rutschte sie unter alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien und brach den übergeordneten Aufwärtstrend. Oberhalb des am 1. Dezember bei 47,17 EUR markierten Verlaufstiefs initiierte der Anteilsschein eine Erholungsrally und komplettierte dabei im gestrigen Handel einen mehrtägigen Boden. Solange die Bullen den Support bei 52,27-52,94 EUR per Tagesschluss verteidigen können, besteht die Aussicht auf eine unmittelbare Ausdehnung der Erholungsbewegung. Bestätigend hierfür wäre ein Tagesschluss oberhalb der fallenden 20-Tage-Linie bei derzeit 55,16 EUR. Als potenzielle Erholungsziele und nächste Widerstände fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 56,51/57,35 EUR, 58,72 EUR und 61,35-68,36 EUR. Zu einer Aufhellung auch des angeschlagenen mittelfristigen Chartbildes bedarf es der Überwindung der letztgenannten Barriere. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde im Fall eines Rutschs unter das Tief bei 47,17 EUR. Dann drohen weitere Abgaben in Richtung zunächst 45,29 EUR und 39,75 EUR.
Produktideen
|
Renk Group
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
44,6624 EUR
|
67,3369 EUR
|
Barriere
|
44,6624 EUR
|
67,3369 EUR
|
Hebel
|
4,9
|
4,4
|
Preis*
|
1,18 EUR
|
1,22 EUR
*Indikativ
