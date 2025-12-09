Am deutschen Aktienmarkt bot sich zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Ein überraschend deutlicher Anstieg der Industrieproduktion im Oktober lieferte keine Impulse. Die Anleger zeigten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurückhaltend. Der DAX schloss 0,07 Prozent fester bei 24.046 Punkten. MDAX und TecDAX verloren derweil 0,11 respektive 0,72 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 42 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,35 Punkte auf 16,30 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+1,29 %) mit kräftig anziehenden Marktzinsen die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich Konsumwerte (-1,94 %). Die stärksten DAX-Werte waren Bayer (+4,70 %), Rheinmetall (+3,63 %) und Deutsche Bank (+ 1,35 %). Die rote Laterne hielt Gea Group (-5,02 %) nach einer Herunterstufung auf „Underweight“ durch die Analysten von Morgan Stanley. Klöckner & Co haussierte im SDAX mit Übernahmefantasie um 29,33 Prozent. TKMS konnte mit den vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr überzeugen und verbesserte sich um 2,06 Prozent. Die Aktien von Stabilus (-7,99 %) und Hornbach (-7,34 %) mussten derweil nach Zahlen deutlich Federn lassen.

An der Wall Street gab der Dow um 0,45 Prozent auf 47.739 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,25 Prozent auf 25.628 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 84 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,03 Prozent tiefer bei 1,1641 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 4,17 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,49 Prozent tiefer bei 4.222 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 2,11 Prozent auf 58,81 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent tiefer bei 224,84 Punkten. Besonders deutlich abwärts tendierte der Hang Seng Index (-1,27 %) in Hongkong. Die australische Notenbank RBA ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Die begleitenden Kommentare wurden als falkenhaft interpretiert. Der australische ASX 200 verlor 0,40 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.094) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zur deutschen Handelsbilanz. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den Jolts-Arbeitsmarktdaten und vom NFIB-Stimmungsindex der kleinen Unternehmen in den USA ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Thyssenkrupp und AutoZone. Die Aktie von NVIDIA (nachbörslich: +2,34 %) steht nach der Export-Genehmigung für seine H200 KI-Chips nach China im Blick. Surteco dürfte heute unter einer gestern nach Xetra-Schluss veröffentlichten Absenkung der Jahresprognose leiden. Brenntag meldete am Abend die Aufstockung der Beteiligung der Kühne Holding an dem Chemikalienhändler auf 20,1 Prozent.

