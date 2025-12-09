DAX - Konsolidierungsmodus

Datum: 08.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX pendelte gestern in einer engen Range um den Vortagesschluss. Er formte dabei einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages).

Nächste Unterstützungen:

  • 23.979/23.985
  • 23.955
  • 23.928

Nächste Widerstände:

  • 24.117-24.131
  • 24.201-24.235
  • 24.416-24.449

Das ganz kurzfristige technische Bias ist neutral. Der Erholungstrend vom November-Tief bei 22.943 Punkten bleibt intakt. In der Schlusskursbetrachtung konnte die Abwärtslücke vom 14. November knapp überwunden werden, jedoch deckelt nun das 78,6%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom November-Hoch. Ein signifikanter Anstieg über die aktuelle Hürde bei 24.117-24.131 Punkten, insbesondere per Stundenschluss, würde ein bullishes Anschlusssignal mit nächstem Ziel 24.201-24.235 Punkte senden. Darüber befindet sich eine nächste Barriere bei 24.416-24.449 Punkten, deren Überwindung den korrektiven Abwärtstrend vom Rekordhoch brechen würde. Nächste Unterstützungen lauten 23.979/23.985 Punkte, 23.955 Punkte und 23.928 Punkte. Darunter würde ein deutlicherer Rücksetzer indiziert mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 23.859/23.869 Punkten, 23.838 Punkten und 23.756/23.798 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX8PK8

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.027,9311 P.

22.345,6788 P.

Barriere

19.480,0000 P.

22.345,6788 P.

Hebel/Faktor*

4,8

14,2

10

Preis*

49,97 EUR

16,92 EUR

2,01 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA04X9

SJ9WFH

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.661,5987 P.

25.686,2005 P.

Barriere

28.050,0000 P.

25.686,2005 P.

Hebel/Faktor*

5,2

14,3

10

Preis*

46,42 EUR

16,69 EUR

2,60 EUR

