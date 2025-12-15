Gerresheimer - Erholungsrally nach Kursdebakel
Die Gerresheimer-Aktie (WKN: A0LD6E) hatte im September 2023 ein Rekordhoch bei 122,90 EUR verzeichnet. Der dort gestartete primäre Abwärtstrend ist intakt. Zuletzt hatte das Papier am 9. Dezember ein Dekadentief bei 22,60 EUR verbucht. Von dort aus initiierte es eine schwungvolle und volumenseitig bestätigte Rally, die am Freitag zum Ausbruch über die 50-Tage-Linie auf ein 6-Wochen-Hoch führte. Als potenzielle nächste Erholungsziele und Hürden fungieren die Bereiche 29,00-30,36 EUR, 32,12 EUR und eventuell 33,88-36,58 EUR. Eine belastbare übergeordnete Bodenbildung zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Ein Tagesschluss unter 24,80-25,33 EUR wäre nun bereits als Warnsignal an die Bullen zu werten. Unmittelbar bearish würde es wieder unter 22,60 EUR mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 21,49 EUR und 19,10 EUR.
Produktideen
|
Gerresheimer
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20,3375 EUR
|
35,5498 EUR
|
Barriere
|
20,3375 EUR
|
35,5498 EUR
|
Hebel
|
3,5
|
3,6
|
Preis*
|
0,80 EUR
|
0,78 EUR
*Indikativ
