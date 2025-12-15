DAX - Gewinnmitnahmen
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX konnte sich am Freitag in der ersten Handelsstunde bis auf ein 2-Monats-Hoch bei 24.475 Punkten hinaufarbeiten. Dort einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung bis auf ein in der letzten Stunde gesehenes Tagestief bei 24.173 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.173-24.193
- 24.140
- 23.953-24.028
Nächste Widerstände:
- 24.401
- 24.441-24.475
- 24.531
Der Aufwärtstrend vom Korrekturtief im November bei 22.943 Punkten bleibt intakt. Das Bild im übergeordneten Kontext gestaltet sich derweil aufgrund der seit Mai intakten Schiebezone weiterhin neutral. Nächste Widerstände und potenzielle Rallyziele liegen bei 24.401 Punkten, 24.441-24.475 Punkten, 24.531 Punkten, 24.627 Punkten, 24.691 Punkten und 24.771 Punkten (Rekordhoch vom Oktober). Die nächsten Unterstützungen befinden sich bei 24.173-24.193 Punkten, 24.140 Punkten und 23.953-24.028 Punkten. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes.
