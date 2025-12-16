TUI - Hoch im Visier
Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im Oktober 2023 ein Allzeittief bei 4,37 EUR markiert. Hiervon ausgehend konnte sie einen weiterhin intakten primären Aufwärtstrend etablieren. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild arbeitet sich der Anteilsschein derzeit nach dem Verzeichnen eines Korrekturtiefs bei 6,93 EUR im November wieder in Richtung des im August bei 9,30 EUR gesehenen 2-Jahres-Hochs hinauf. Nach mehrtägiger Konsolidierung generierte das Papier im gestrigen Handel mit einer von hohem Volumen begleiteten Marubozu-Tageskerze mit Schlusskurs auf einem 4-Monats-Hoch bei 8,88 EUR ein bullishes Anschlusssignal. Im charttechnischen Fokus als potenzielle nächste Ziele und Hürden auf der Oberseite stehen damit die Bereiche 9,30 EUR und 9,84-10,22 EUR. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 8,36-8,48 EUR und 7,69-8,04 EUR. Erst mit einem Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer nennenswerten Eintrübung der technischen Ausgangslage. In diesem Fall wäre eine zeitliche Ausdehnung der im August gestarteten Korrekturphase einzuplanen.
Produktideen
|
TUI
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
6,7259 EUR
|
10,7280 EUR
|
Barriere
|
6,7259 EUR
|
10,7280 EUR
|
Hebel
|
4,2
|
4,4
|
Preis*
|
2,08 EUR
|
0,38 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.