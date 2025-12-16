Am deutschen Aktienmarkt bot sich zum Wochenauftakt ein gemischtes Bild. Der DAX verabschiedete sich 0,18 Prozent fester bei 24.230 Punkten aus dem Handel. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,85 Prozent vor. Für den TecDAX ging es derweil um 0,05 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,69 Punkte auf 15,01 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance favorisierten die Anleger Banken (+1,72 %) und Einzelhandelswerte (+1,22 %). Am schwächsten präsentierten sich Technologiewerte (-1,08 %) und Automobilaktien (-0,99 %). Nachrichtenlos belegte Zalando den Spitzenplatz im DAX mit einem Plus von 2,60 Prozent. Die Aktie konnte sich damit deutlicher von der zuletzt stützenden 20-Tage-Linie nach oben absetzen. Ebenfalls fest im Markt lagen Commerzbank (+2,15 %), Fresenius SE (+1,98 %), Deutsche Bank (+ 1,60 %) und Siemens Energy (+1,31 %). Die untersten Plätze im Performance-Tableau belegten Daimler Truck (- 2,86 %), Rheinmetall (-2,63 %) und Vonovia (-1,98 %).

An der Wall Street sank der Dow um 0,09 Prozent auf 48.417 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,51 Prozent auf 25.067 Zähler und verletzte damit seine 50-Tage-Linie. An der NYSE gab es 1.377 Kursgewinner und 1.372 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 117 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 Tiefs gegenüber. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,08 Prozent auf 1,1750 USD. Deutlich unter Druck standen Bitcoin (-4,88 %) und Ethereum (-4,94 %). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,18 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,17 Prozent auf 4.336 USD. WTI-Öl verbilligte sich derweil um 1,31 Prozent auf 56,69 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,45 Prozent tiefer bei 222,05 Punkten. Besonders schwach tendierten der Hang Seng Index (-1,89 %) in Hongkong und der koreanische Kospi (-2,13 %). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,59 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.090) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA, den ZEW-Index, die Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA sowie auf den verspäteten US-Arbeitsmarktbericht für November. Unternehmensseitig verkündeten Stabilus und Alzchem gestern Abend Aktienrückkaufprogramme.

