DAX - Pullback voraus?
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX pendelte gestern in einem impulslosen Handel seitwärts. Er verblieb dabei in einer sehr engen Spanne von 24.170 Punkten bis 24.318 Punkten und schloss bei 24.230 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.170-24.190
- 24.113/24.124
- 24.047
Nächste Widerstände:
- 24.307/24.318
- 24.355
- 24.401-24.475
Der Index konsolidiert den Erholungstrend vom November-Tief. Mit Blick auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street steht heute ein weitergehender Pullback an die unlängst überwundene korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch auf der Agenda. Nächste Unterstützungen und mögliche Abwärtsziele lauten 24.170-24.190 Punkte, 24.113/24.124 Punkte, 24.047 Punkte und 23.976-24.001 Punkte. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 23.859-23.890 Punkte und eventuell 23.646-23.740 Punkte. Auf der Oberseite wird die Notierung derzeit bei 24.307/24.318 Punkten gedeckelt. Zu einem bullishen Anschlusssignal käme es erst oberhalb der Barriere bei 24.401-24.475 Punkten.
