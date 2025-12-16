DAX - Pullback voraus?

Datum: 15.12.2025

Der DAX pendelte gestern in einem impulslosen Handel seitwärts. Er verblieb dabei in einer sehr engen Spanne von 24.170 Punkten bis 24.318 Punkten und schloss bei 24.230 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.170-24.190
  • 24.113/24.124
  • 24.047

Nächste Widerstände:

  • 24.307/24.318
  • 24.355
  • 24.401-24.475

Der Index konsolidiert den Erholungstrend vom November-Tief. Mit Blick auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street steht heute ein weitergehender Pullback an die unlängst überwundene korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch auf der Agenda. Nächste Unterstützungen und mögliche Abwärtsziele lauten 24.170-24.190 Punkte, 24.113/24.124 Punkte, 24.047 Punkte und 23.976-24.001 Punkte. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 23.859-23.890 Punkte und eventuell 23.646-23.740 Punkte. Auf der Oberseite wird die Notierung derzeit bei 24.307/24.318 Punkten gedeckelt. Zu einem bullishen Anschlusssignal käme es erst oberhalb der Barriere bei 24.401-24.475 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3JVD

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.801,5345 P.

22.575,1241 P.

Barriere

20.250,0000 P.

22.575,1241 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,8

10

Preis*

43,94 EUR

16,27 EUR

2,14 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA1SRQ

FA8N3Q

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

29.107,9025 P.

25.855,5616 P.

Barriere

28.500,0000 P.

25.855,5616 P.

Hebel/Faktor*

4,9

14,5

10

Preis*

49,20 EUR

16,69 EUR

2,41 EUR

