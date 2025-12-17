Merck KGaA - Bullen attackieren zentrale Hürde
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie der Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im Dezember 2021 ein Rekordhoch bei 231,50 EUR verzeichnet. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Zuletzt markierte der Wert im am 7. August ein 5-Jahres-Tief bei 100,70 EUR. Das Kursgeschehen oberhalb der dort befindlichen Supportzone kann als Versuch einer langfristigen Bodenbildung gewertet werden. Mit dem Kursschub der vergangenen beiden Handelstage ausgehend von der überwundenen 200-Tage-Linie attackieren die Bullen nun die kritische Widerstandszone 121,70-126,85 EUR. Deren nachhaltige Herausnahme würde mittelfristige Kursavancen in Richtung 142,45 EUR und eventuell 146,00-154,65 EUR ermöglichen. Zwischengeschaltete Barrieren lauten 129,85/131,57 EUR und 134,30 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über gestaffelte Supportthemen bei derzeit 112,57-116,63 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das technische Bild bereits eintrüben. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von 107,90-109,45 EUR.
Produktideen
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
94,1781 EUR
|
148,9355 EUR
|
Barriere
|
94,1781 EUR
|
148,9355 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,3
|
Preis*
|
2,74 EUR
|
2,83 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.