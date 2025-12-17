Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag südwärts. Veröffentlichte Konjunkturdaten diesseits und jenseits des Atlantiks zeichneten ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,63 Prozent tiefer bei 24.077 Punkten. MDAX und TecDAX sanken um 0,56 respektive 0,45 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 55 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,45 Punkte auf 15,46 Zähler. Stärkste Sektoren waren Konsum (+0,85 %) und Telekommunikation (+0,66 %). Am schwächsten präsentierten sich Industriewerte (-1,37 %) und Softwareaktien (-1,36 %). Zalando haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 4,22 Prozent. Ebenfalls stark im Markt lagen Merck (+2,28 %), Gea Group (+1,52 %) und adidas (+1,38 %). Rheinmetall büßte als Schlusslicht 4,54 Prozent ein und litt damit wie andere Rüstungswerte unter der Aussicht auf einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg.

An der Wall Street ging es für den Dow um 0,62 Prozent abwärts auf 48.114 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich derweil um 0,26 Prozent auf 25.133 Zähler. 60 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 41 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in engen Grenzen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,04 Prozent tiefer bei 1,1749 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um vier Basispunkte auf 4,14 Prozent. Die Rohstoffpreise standen mit Ausnahme der Edelmetalle unter Druck. Der Preis für WTI-Öl sackte um 3,01 Prozent auf 55,11 USD ab und testet damit erneut die übergeordnet kritische Supportzone. Gold handelte an der Comex 0,05 Prozent schwächer bei 4.333 USD. Silber (+0,32 %) markierte ein Rekordhoch und Platin (+3,41 %) sowie Palladium (+2,55 %) blieben im Rallymodus.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 222,60 Punkten. Deutlich aufwärts tendierte der koreanische Kospi (+1,15 %) angetrieben durch starke Chip-Werte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.138) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Dezember. Daneben könnten sich Impulse von den Verbraucherpreisdaten für die Eurozone ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ceconomy, Thyssenkrupp Nucera, General Mills und Jabil Circuit. Bereits gestern nach Xetra-Schluss bestätigte Südzucker die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Für das kommende Jahr stellte er ein höheres EBITDA bei rückläufigen Umsätzen in Aussicht.

