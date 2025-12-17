DAX - Rücksetzer läuft
Der DAX dehnte gestern seinen Abschwung vom Rallyhoch bei 24.475 Punkten aus und vollzog dabei einen Rücksetzer bis auf ein 3-Tages-Tief bei 24.012 Punkten. Dank einer Erholung im späten Handel schloss er bei 24.077 Punkten und reduzierte damit sein Tagesminus auf 153 Zähler.
Nächste Unterstützungen:
- 23.970-24.012
- 23.929
- 23.859/23.890
Nächste Widerstände:
- 24.086/24.110
- 24.170-24.192
- 24.259
Der Index versucht sich zu stabilisieren und formte auf Basis des Stundencharts eine bullishe Hammer-Kerze. Eine leichte Eintrübung der Ausgangslage ergibt sich mit dem nun erfolgten Rutsch unter die erst am 11. Dezember überwundene korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Im Fokus steht nun der Supportbereich 23.970-24.012 Punkte. Ein Stundenschluss darunter würde ein bearishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster senden und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23.929 Punkte, 23.859/23.890 Punkte und 23.780-23.798 Punkte mit sich bringen. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele liegen bei 24.086/24.110 Punkten, 24.170-24.192 Punkten und 24.259 Punkten. Deutlicher aufhellen würde sich die Ausgangslage über 24.318 Punkte mit nächstem Ziel 24.401-24.475 Punkte.
