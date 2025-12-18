Südzucker - Bären schwingen das Zepter
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von Südzucker (WKN: 729700) weist ausgehend vom im Mai 2023 bei 18,93 EUR markierten 6-Jahres-Hoch einen intakten Abwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate büßte sie rund 15 % ein. Zuletzt hatte der Wert einen mehrmonatigen Stabilisierungsversuch gezeigt. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursrutsch (-5,97 %) auf ein Dekadentief bei 8,93 EUR nach Veröffentlichung negativ aufgenommener Geschäftszahlen generierte das Papier ein prozyklisches Anschlussverkaufssignal. Angesichts der erreichten Ziel- und Unterstützungszone 8,92/8,95 EUR würde eine technische Gegenbewegung in Richtung 9,22/9,32 EUR nicht überraschen. Das technische Bias bleibt jedoch klar bearish, solange die Barriere bei aktuell 9,56-9,75 EUR nicht per Tagesschluss überwunden wird. Unterhalb von 8,92 EUR lassen sich mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 8,84 EUR, 8,60 EUR, 8,22 EUR, 7,60 EUR und 7,05 EUR (Tief aus dem Oktober 2008) ausmachen.
Produktideen
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
6,1900 EUR
|
11,0932 EUR
|
Barriere
|
6,1900 EUR
|
11,0932 EUR
|
Hebel
|
3,1
|
4,4
|
Preis*
|
2,99 EUR
|
2,06 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.