Der deutsche Aktienmarkt neigte zur Wochenmitte zur Schwäche. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember entgegen den Erwartungen der Volkswirte den zweiten Monat in Folge. Der DAX gab um 0,48 Prozent auf 23.961 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 0,60 beziehungsweise 0,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 57 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Der Volatilitätsindex stieg um 0,39 Punkte auf 15,85 Zähler. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Telekommunikationswerte (+1,37 %) und Versorger (+ 0,97 %) am stärksten gesucht. Am stärksten unter Druck standen Technologiewerte (-2,44 %) und Industrietitel (-1,22 %). An der DAX-Spitze setzte Zalando (+ 2,80 %) die Rally der vergangenen Tage fort. Dahinter waren Symrise (+2,57 %), E.ON (+1,88 %) und Rheinmetall (+1,66 %) gesucht. Die untersten Plätze im Index-Tableau nahmen Heidelberg Materials (-3,40 %), Siemens Energy (-3,22 %) und Infineon (-2,51 %) ein.

An der Wall Street gab der Dow um 0,47 Prozent auf 47.886 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,93 Prozent auf 24.647 Zähler. An der NYSE gab es 1.216 Kursgewinner und 1.520 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. 67 neuen 52-Wochen-Hochs standen 33 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,02 Prozent tiefer bei 1,1745 USD. Bitcoin (-2,13 %) und Ethereum (-4,36 %) standen gegenüber dem Greenback unter Druck. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 4,16 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,05 Prozent auf 4.378 USD. Die dynamische Hausse bei Silber (+5,44 %), Platin (+ 3,18 %) und Palladium (+ 3,84 %) setzte sich fort. Der Preis für WTI-Öl zog um 2,48 Prozent auf 56,64 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,37 Prozent tiefer bei 221,61 Punkten. Besonders deutliche Verluste waren beim koreanischen Kospi (- 1,21 %) und beim Nikkei 225 (- 0,90 %) in Tokio zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.924) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die EZB-Zinsentscheidung. Experten erwarten keine Änderung der Geldpolitik. Die Bank of England dürfte hingegen laut der Konsensschätzung ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent senken. Um 14.30 Uhr MEZ könnten sich Impulse von den US-Verbraucherpreisdaten für November ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Douglas, CarMax, Darden Restaurants und Cintas. Nach der US-Schlussglocke liefern Fedex und Nike ihre Quartalsbilanzen ab. Bereits gestern nach US-Börsenschluss erfreute Micron Technology (nachbörslich: +8,08 %) mit deutlich besser als erwarteten Zahlen. Rheinmetall könnte Impulse von der am gestrigen Abend verkündeten Entscheidung erhalten, sich auf das militärische Geschäft konzentrieren und daher die zivilen Sparten verkaufen zu wollen.

