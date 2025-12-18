DAX - Durchschnittslinien auf dem Prüfstand
Der DAX setzte gestern nach einer freundlichen Eröffnung seinen am 12. Dezember gestarteten Abwärtstrend fort und rutschte bis zum späten Handel auf ein 8-Tages-Tief bei 23.949 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.949-23.957
- 23.929
- 23.859/23.890
Nächste Widerstände:
- 24.012/24.025
- 24.073
- 24.096-24.141
Der Index stellt nun die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage auf die Probe und konnte sich per Schlusskurs knapp darüber behaupten. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 24.012/24.025 Punkten, 24.073 Punkten und 24.096-24.141 Punkten. Ein Stundenschlusskurs oberhalb der letztgenannten Zone ist zur Aufhellung der technischen Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster erforderlich. Im Erfolgsfall lauten die nächsten potenziellen Ziele und Hürden 24.170-24.192 Punkte und 24.274-24.318 Punkte. Eine nachhaltige Verletzung des aktuellen Supports bei 23.949-23.957 Punkten würde derweil für eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs in Richtung 23.929 Punkte, 23.859/23.890 Punkte und 23.798-23.838 Punkte sprechen.
