Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im August dieses Jahres ein Rekordhoch bei 138,50 EUR verbucht und etablierte anschließend einen weiterhin intakten mittelfristige Abwärtstrend. Die Notierung markierte dabei im November im Bereich eines übergeordnet bedeutsamen Unterstützungsbündels ein Verlaufstief bei 87,20 EUR. Nach einer schwungvollen ersten Erholungswelle und einem nachfolgenden Rücksetzer stehen die Aussichten für eine weitere zeitnahe Aufwärtswelle gut, solange der Support bei 90,64-91,60 EUR nicht verletzt wird. Der Anteilsschein formte gestern begleitet von hohem Volumen eine lange bullishe Tageskerze. Mögliche nächste Barrieren und Erholungsziele liegen bei 96,25-96,80 EUR und 99,31-100,30 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) könnten sich der Aufschwung in Richtung 104,60-106,98 EUR ausdehnen. Unterhalb von 90,64 EUR entstünden derweil Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 88,90/89,30 EUR und 86,60/87,20 EUR. Darunter käme es zu einer deutlichen Eintrübung des übergeordneten Chartbildes und es wäre ein mittelfristiger Rutsch in Richtung 79,30-80,10 EUR einzuplanen.
Produktideen
|
Nemetschek
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
74,1060 EUR
|
118,2679 EUR
|
Barriere
|
74,1060 EUR
|
118,2679 EUR
|
Hebel
|
4,5
|
3,8
|
Preis*
|
2,06 EUR
|
2,50 EUR
