DAX - Support verteidigt
Der DAX testete gestern erfolgreich die Kreuzunterstützung aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Ausgehen vom in der ersten Handelsstunde verbuchten 10-Tages-Tief bei 23.924 Punkten übernahmen die Bullen das Ruder und beförderten die Notierung dynamisch bis auf ein 3-Tages-Hoch bei 24.216 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.136
- 24.063-24.108
- 24.031
Nächste Widerstände:
- 24.199/24.216
- 24.264
- 24.307/24.318
Der Index formte auf Basis des Tagescharts eine bullishe Engulfing-Kerze. Das kurzfristige technische Bild hat sich aufgehellt. Ein heutiger Ausbruch über 24.199/24.216 Punkte würde für eine unmittelbare Ausdehnung des Aufschwungs in Richtung 24.264 Punkte und 24.307/24.318 Punkte sprechen. Darüber dürfte ein neuerlicher Test der bedeutenderen Widerstandszone 24.401-24.475 Punkte anstehen. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 24.136 Punkten und 24.063-24.108 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das technische Bias von bullish auf neutral drehen.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.210,0066 P.
|
22.497,3715 P.
|
–
|
Barriere
|
19.640,0000 P.
|
22.497,3715 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,9
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
49,31 EUR
|
16,51 EUR
|
2,07 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.435,2468 P.
|
25.829,7016 P.
|
–
|
Barriere
|
27.850,0000 P.
|
25.829,7016 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,4
|
14,4
|
10
|
Preis*
|
44,40 EUR
|
1,71 EUR
|
2,44 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.