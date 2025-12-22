RWE - Korrektur beendet?
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte nach dem Markieren eines Dekadenhochs bei 43,97 EUR im Mai 2022 eine ausgeprägte Korrekturphase durchlaufen. Am 12. November dieses Jahres gelang schließlich nach der Vorlage der Quartalszahlen der dynamische Ausbruch über dieses Hoch bis auf ein neues Verlaufshoch bei 46,95 EUR. Das Kursgeschehen seither stellte eine ausgedehnte Korrektur dieses letzten Kursschubes dar. Oberhalb des bisherigen Korrekturtiefs bei 42,82 EUR in Gestalt einer bullishen Hammer-Kerze vom 4. Dezember arbeitet sich der Wert wieder nordwärts. Mit der am Freitag geformten langen bullishen Tageskerze konnte er per Tagesschluss das 38,2%-Fibonacci-Retracement überwinden und ein 4-Wochen-Hoch erzielen. Die Aussicht auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß an die übergeordnet bedeutsame Widerstandszone 46,95/47,29 EUR bleibt plausibel, solange der aktuelle Supportbereich 43,56-43,75 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Unmittelbar bearish würde es im kurzfristigen Zeitfenster erst unterhalb des Tiefs bei 42,82 EUR. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 42,02-42,42 EUR, 41,61 EUR und 40,59/41,09 EUR eingeplant werden. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde erst unterhalb der Supportzone 39,36-39,70 EUR getrübt.
Produktideen
|
RWE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
34,3413 EUR
|
54,3961 EUR
|
Barriere
|
34,3413 EUR
|
54,3961 EUR
|
Hebel
|
4,3
|
4,4
|
Preis*
|
1,03 EUR
|
1,01 EUR
