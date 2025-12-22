Gold und Silber setzen Rekordrally fort
Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang trotz eines enttäuschend schwachen GfK-Konsumklimas die positiven Vorzeichen. Der große Verfall an den Terminmärkten lieferte keine Impulse. Der DAX schloss 0,37 Prozent fester bei 24.288 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,27 respektive 0,25 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,04 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 14,37 Zählern ab. Die stärksten Sektoren waren Versorger (+1,54 %) und Banken (+1,13 %). Auffällige Schwäche zeigten die Konsumwerte (-0,84 %). Im DAX hatte RWE (+ 1,87 %) die Nase vorne, gefolgt von Commerzbank (+1,76 %) und Bayer (+1,64 %). Die rote Laterne im Leitindex hielt Zalando (-2,88 %).
An der Wall Street stieg der Dow um 0,38 Prozent auf 48.135 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog um 1,31 Prozent auf 25.346 Zähler an. An der NYSE gab es 1.427 Gewinner und 1.338 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 57 Prozent. 76 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Yen stand derweil nach der Zinsanhebung seitens der Bank of Japan unter Druck. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 4,14 Prozent. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,93 Prozent auf 56,52 USD. Stark gesucht blieben die Edelmetalle. Gold verbuchte im heutigen asiatischen Handel ein Allzeithoch bei 4.453 USD. Silber haussierte bis auf ein Rekordhoch bei 69,53 USD.
Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,89 Prozent fester bei 224,66 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Nikkei 225 (+1,83 %) in Tokio und beim koreanischen Kospi (+1,98 %) zu beobachten. Die chinesische Notenbank PBoC ließ wie allgemein erwartet ihre Referenzzinssätze für ihre Loan Prime Rates unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.312) ein Handelsstart im Plus erwartet.
Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicago Fed National Activity Index. Unternehmensseitig werden einige Indexänderungen in der zweiten und dritten Reihe wirksam. So steigen Aumovio und TKMS in den MDAX auf. Hierfür müssen Gerresheimer und HelloFresh ihre Plätze räumen und steigen in den SDAX ab.
