DAX - schwunglos nordwärts

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 19.12.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX pendelte am Freitag zunächst stundenlang seitwärts. Im späten Handel aufkommendes Kaufinteresse beförderte ihn bis auf ein 4-Tages-Hoch bei 24.306 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.130-24.174
  • 24.063
  • 23.915-23.950

Nächste Widerstände:

  • 24.307/24.318
  • 24.401/24.475
  • 24.531

Die Bullen verfügen im kurzfristigen Zeitfenster weiterhin über den technischen Vorteil. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele befinden sich bei 24.307/24.318 Punkten und 24.401-24.475 Punkten. Darüber würden unmittelbare Kursavancen in Richtung 24.531 Punkte und 24.639-24.832 Punkte möglich. Eine nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone ist zur Generierung eines übergeordneten Anschlusskaufsignals erforderlich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächste Supportbereiche bei 24.130-24.174 Punkten, 24.063 Punkten, 23.915-23.950 Punkten. Darunter käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NV

SX8PLM

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.219,6043 P.

22.508,6115 P.

Barriere

19.640,0000 P.

22.508,6115 P.

Hebel/Faktor*

4,8

13,5

10

Preis*

50,68 EUR

17,86 EUR

2,19 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA12G5

FA61B6

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.935,3715 P.

25.996,0631 P.

Barriere

28.340,0000 P.

25.996,0631 P.

Hebel/Faktor*

5,2

14,2

10

Preis*

46,66 EUR

17,31 EUR

2,31 EUR

