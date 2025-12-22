DAX - schwunglos nordwärts
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX pendelte am Freitag zunächst stundenlang seitwärts. Im späten Handel aufkommendes Kaufinteresse beförderte ihn bis auf ein 4-Tages-Hoch bei 24.306 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.130-24.174
- 24.063
- 23.915-23.950
Nächste Widerstände:
- 24.307/24.318
- 24.401/24.475
- 24.531
Die Bullen verfügen im kurzfristigen Zeitfenster weiterhin über den technischen Vorteil. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele befinden sich bei 24.307/24.318 Punkten und 24.401-24.475 Punkten. Darüber würden unmittelbare Kursavancen in Richtung 24.531 Punkte und 24.639-24.832 Punkte möglich. Eine nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone ist zur Generierung eines übergeordneten Anschlusskaufsignals erforderlich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächste Supportbereiche bei 24.130-24.174 Punkten, 24.063 Punkten, 23.915-23.950 Punkten. Darunter käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.219,6043 P.
|
22.508,6115 P.
|
–
|
Barriere
|
19.640,0000 P.
|
22.508,6115 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,8
|
13,5
|
10
|
Preis*
|
50,68 EUR
|
17,86 EUR
|
2,19 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.935,3715 P.
|
25.996,0631 P.
|
–
|
Barriere
|
28.340,0000 P.
|
25.996,0631 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
46,66 EUR
|
17,31 EUR
|
2,31 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.