Gold - Ausbruch
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der Goldpreis weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Seit Jahresbeginn zog er bereits um 70 % an und ist auf dem Weg zur besten Jahresperformance seit dem Jahr 1979. Das Edelmetall hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 4.381 USD im Oktober eine ausgeprägte Verschnaufpause oberhalb der steigenden 50-Tage-Linie durchlaufen. Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch auf der Oberseite. Mit den Anschlusskäufen im heutigen asiatischen Handel verbucht die Preiskurve das 50. Rekordhoch des Jahres und nähert sich der nächsten Zielregion 4.516/4.570 USD an. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 4.687 USD und eventuell 4.876 USD vorstellbar. Die Saisonalität liefert derzeit deutlichen Rückenwind. Laut Seasonax konnte die Notierung in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 13. April Zugewinne verbuchen. Die durchschnittliche Rendite betrug 10,72 % (Median: +14,03 %). Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position solange der Support bei 4.245-4.271 USD verteidigt werden kann.
Produktideen
|
Gold (Spotpreis)
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
3.584,7343 USD
|
5.280,4206 USD
|
Barriere
|
3.584,7343 USD
|
5.280,4206 USD
|
Hebel
|
5,2
|
5,2
|
Preis*
|
72,82 EUR
|
71,94 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.