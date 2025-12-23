Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Der DAX endete nach einem lustlosen und volumenschwachen Handel 0,02 Prozent tiefer bei 24.284 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten derweil um 0,25 respektive 0,74 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 49 Gewinner und 48 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,32 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 14,05 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+2,29 %) klar die Nase vorne. Am schwächsten tendierten die Versorger (- 1,06 %). Infineon verbesserte sich an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,40 Prozent. Im SDAX profitierte die Aktie des Maschinenbauers Duerr (+7,18 %) von der Anhebung der Prognose für den freien Cashflow für das laufende Jahr. Bei Schaeffler (+2,30 %) sorgte Rüstungsfantasie für Kursgewinne. Händler verwiesen auf ein Interview von CEO Klaus Rosenfeld in der „SZ“ in dem sich der Unternehmenschef die wachsende Bedeutung des Rüstungsgeschäfts betonte.

An der Wall Street stieg der Dow um 0,47 Prozent auf 48.363 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,46 Prozent auf 25.462 Zähler zu. 61 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. 143 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,41 Prozent auf 1,1757 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 4,16 Prozent. Gold haussierte an der Comex um 2,07 Prozent auf ein Allzeithoch bei 4.478 USD. Silber stieg um 2,11 Prozent auf ein Rekordhoch bei 68,92 USD. Platin und Palladium konnten um jeweils über 5 Prozent zulegen. Der Preis für WTI-Öl stieg um 2,48 Prozent auf 57,92 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,57 Prozent fester bei 226,55 Punkten. Besonders deutlich aufwärts tendierten der koreanische Kospi (+0,28 %) und der Taipei TWSE (+0,45 %) in Taiwan. Gegen den Trend neigte der Nikkei 225 (-0,07 %) belastet vom festeren Yen nach einer Verbalintervention durch die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.312) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, zum BIP, zur Industrieproduktion und zum Verbrauchervertrauen. Unternehmensseitig dürfte die Aktie von Novo Nordisk heute im Anlegerfokus stehen. Die US-Behörde FDA gab grünes Licht für die Wegovy-Abnehmpille, womit ein Verkaufsstart im Januar möglich wird. Die Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel um 9,48 %.

