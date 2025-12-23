DAX - impulslos
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX schraubte sich gestern bis auf ein 6-Tages-Hoch bei 24.356 Punkten. Nach Gewinnmitnahmen verabschiedete er sich bei 24.284 Punkten aus dem Handel.
Nächste Unterstützungen:
- 24.153-24.177
- 24.108
- 24.063
Nächste Widerstände:
- 24.307-24.318
- 24.356/24.357
- 24.401-24.475
Der auf Tagesbasis geformte Long-Legged-Doji signalisiert ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären auf dem aktuellen Kursniveau. Die kurzfristige Ausgangslage ist zur heutigen Eröffnung neutral. Ein Anstieg über die beiden Hürden bei 24.307-24.318 Punkten und 24.356/24.357 Punkten ist zur Erzeugung eines bullishen Signals mit Zielrichtung 24.401-24.475 Punkte erforderlich. Darüber würde das Rekordhoch bei 24.771 Punkten wieder in den Fokus rücken mit Zwischenetappen bei 24.531 Punkten, 24.627 Punkten und 24.691 Punkten. Auf der Unterseite ist der Support bei 24.153-24.177 Punkten relevant. Ein Stundenschluss darunter würde ein Schwächesignal senden und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 24.108 Punkte, 24.063 Punkte und 23.924-23.978 Punkte mit sich bringen.
Produktideen
Long Strategien
DAX
Unlimited Turbo
BEST Turbo
Faktor
Typ
Call
Call
Long
WKN
Laufzeit
open end
open end
open end
Basispreis
19.222,8035 P.
22.512,3582 P.
–
Barriere
19.640,0000 P.
22.512,3582 P.
–
Hebel/Faktor*
4,8
13,6
10
Preis*
50,50 EUR
17,91 EUR
2,20 EUR
Short Strategien
DAX
Unlimited Turbo
BEST Turbo
Faktor
Typ
Put
Put
Short
WKN
Laufzeit
open end
open end
open end
Basispreis
28.933,8634 P.
25.994,7082 P.
–
Barriere
28.340,0000 P.
25.994,7082 P.
–
Hebel/Faktor*
5,3
14,2
10
Preis*
46,28 EUR
16,88 EUR
2,29 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.