Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 29. November 2024 ein Dekadentief bei 78,86 EUR verbucht. Die dort mit einer bullishen Hammer-Kerze initiierte V-förmige Erholungsrally ist intakt, sieht sich jedoch einer kritischen Widerstandszone gegenüber, die unter anderem aus der fallenden 200-Tage-Linie, dem 38,2%-Fibonacci-Retracement vom Zwischenhoch aus dem April 2024 sowie dem Tief aus dem Oktober 2023 resultiert. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 99,14 EUR per Tagesschluss entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit Zielrichtung zunächst 102,25 EUR und 103,73 EUR. Mit Blick auf die derzeit extrem überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren erscheint das Risiko eines zumindest temporären Rücksetzers erhöht. Eine erste preisliche Bestätigung für den Start eines Rücksetzers würde mit einem Rutsch unter das Konsolidierungstief bei 97,06 EUR geliefert. Als mögliche Korrekturziele fungieren dann die Bereiche 93,80-94,34 EUR und 91,38/91,94 EUR.