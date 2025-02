Nächste Unterstützungen:

21.631-21.689

21.561

21.476-21.526

Nächste Widerstände:

21.745

21.801

21.916-21.959

Der Index prallte damit an der oberen Kanallinie des beschleunigten Aufwärtstrends ab. Die extrem überhitzten markttechnischen Indikatoren dürften nun nach der scharfen Rally ihren Tribut fordern. Mit Blick auf die vorbörsliche Indikation ist mit einer sehr schwachen Eröffnung und damit dem Übergang in den Konsolidierungsmodus oder Korrekturmodus zu rechnen. Nächste Unterstützungen und mögliche Auffangbereiche befinden sich bei 21.631-21.689 Punkten, 21.561 Punkten, 21.476-21.526 Punkten, 21.356-21.376 Punkten, 21.235-21.279 Punkten und 21.046-21.082 Punkten. Nächste Widerstände liegen bei 21.745 Punkten und 21.801 Punkten. Darüber könnte sich die Rally unmittelbar in Richtung 21.916-21.959 Punkte ausdehnen.