Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegte sich ausgehend von einem im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Nach dem Markieren eines 4-Jahres-Tiefs bei 199,50 EUR im vergangenen Juli bildete der Anteilsschein einen übergeordneten Boden aus. Am 28. Januar komplettierte er diesen Boden mit einem von hohem Volumen begleiteten Kurssprung über die obere Begrenzung der mehrmonatigen Stauzone. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen konnte er bis auf ein 8-Monats-Hoch bei 292,00 EUR vorstoßen. An der dort befindlichen Widerstandszone startete er zuletzt eine Konsolidierung. Mögliche nächste Auffangbereiche auf der Unterseite befinden sich bei 266,20/268,40 EUR, 260,03 EUR und 249,00-251,80 EUR. Zu einer signifikanten Eintrübung der technischen Ausgangslage käme es erst mit einem Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone. Unmittelbar bearish würde es unterhalb der kritischen Supportzone bei 229,90-241,20 EUR. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit einem Break über 284,90 EUR sowie über die wichtige Barriere bei aktuell 292,00-299,40 EUR. Darüber lassen sich relevante nächste Ziele und Hürden bei 317,94 EUR, 328,00 EUR und 345,90/354,60 EUR ausmachen.