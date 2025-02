Der Silberpreis hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 17,54 USD verzeichnet. Nach der Ausbildung eines mehrmonatigen Bodens bewegt sich das Edelmetall in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 12-Jahres-Hochs bei 34,85 USD im vergangenen Oktober startete das Edelmetall eine Abwärtskorrektur und rutschte dabei bis auf im Dezember gesehene 28,72 USD. Der darüber geformte Doppelboden leitete einen Aufwärtstrend ein, der zur Rückeroberung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien führte. Mit dem gestrigen Kursschub attackieren die Silber-Bullen nun die bedeutsame Widerstandszone bei 32,30-32,51 USD. Deren nachhaltige Überwindung würde den korrektiven Abwärtstrend brechen und perspektivisch einen neuerlichen Vorstoß in Richtung 34,81-35,37 USD mit Zwischenetappen bei 32,90/33,06 USD und 33,40/33,54 USD ermöglichen. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportbereiche für den Fall eines Rücksetzers von der aktuellen Hürde bei 31,71 USD, 31,29/31,34 USD und 30,57-31,10 USD. Deutlich eintrüben würde sich die technische Ausgangslage unterhalb von 29,48-30,18 USD. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 28,72 USD, 27,67 USD und eventuell 25,90-26,43 USD.