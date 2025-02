Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Indizes am Dienstag nordwärts. Der DAX kletterte um 0,36 Prozent auf 21.506 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,12 respektive 1,24 Prozent vor. Die Marktbreite gestaltete sich derweil mau. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 52 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,86 Punkte auf 16,38 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+9,15%) die Nase vorne, gefolgt von Softwareaktien (+1,52%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Pharma & HealthCare (-0,75%) und Telekommunikation (-0,62%). Auf ein sehr positives Echo trafen die Quartalszahlen von Infineon, die das Papier um 10,37 Prozent nach oben katapultierten. Ebenfalls stark im Markt lagen SAP (+1,58%) und Brenntag (+1,53%). Am DAX-Ende büßte Sartorius nachrichtelos 2,72 Prozent ein.

An der Wall Street rückte der Dow um 0,30 Prozent auf 44.556 Punkte vor. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,27 Prozent auf 21.567 Zähler. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 68 Prozent. Es gab 67 neue 52-Wochen-Hochs und 45 Tiefs. Der US-Dollar stand unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,37 Prozent höher bei 1,0382 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um fünf Basispunkte auf 4,51 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,62 Prozent auf 2.875 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,71 Prozent auf 72,64 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent fester bei 183,61 Punkten. Der chinesische CSI 300 gab nach der Feiertagswoche gegen den Trend um 0,71 Prozent nach. Der Caixin-PMI für den chinesischen Servicesektor sank im Januar von zuvor 52,2 auf 51,0 Punkte. Die Toyota-Aktie zog in Tokio nach der Vorlage der Geschäftszahlen um 3,01 Prozent an. Laut einem unbestätigten Medienbericht werden die beiden Autokonzerne Honda (+8,19%) und Honda (-4,87%) ihre Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss abbrechen. Der Yen wertet gegenüber dem US-Dollar um 0,71 Prozent auf. Kurstreiber ist der im Dezember verzeichnete stärkste Anstieg der Löhne in Japan (+4,8% gegenüber Vorjahr) seit 1997. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,42 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.441) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Daneben können die Erzeugerpreisdaten für die Eurozone und der ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA Impulse liefern. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Banco Santander, Novo Nordisk, Totalenergies, GSK, Vestas Wind Systems, Walt Disney und Uber Technologies. Bereits gestern nach US-Börsenschluss lieferten Alphabet (nachbörslich: -7,59%) und AMD (nachbörslich: -8,84%) negativ aufgenommene Quartalszahlen.