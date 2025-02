Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,37 Prozent auf 21.586 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,86 beziehungsweise 1,20 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 61 Gewinner und 40 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,11 Punkte auf 16,27 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,72%) und Finanzdienstleister (+1,57%). Vor allem Immobilienwerte waren gesucht. Neben sinkenden Marktzinsen stützten hier positive Analystenaussagen zu Vonovia (+3,46%). Die Aktie belegte den Spitzenplatz im DAX. Im MDAX zogen Aroundtown, Deutsche Wohnen, TAG Immobilien und LEG Immobilien zwischen 2,73 und 3,82 Prozent an. Unter Druck standen derweil Autowerte (-1,27%). Daimler Truck verlor als Schlusslicht im DAX 2,19 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 0,71 Prozent auf 44.873 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 21.658 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. Es gab 93 neue 52-Wochen-Hochs und 28 Tiefs. Der US-Dollar blieb gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent fester bei 1,0404 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um acht Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,43 Prozent und rutschte damit unter ihre zuletzt stützende 50-Tage-Linie. Gold legte an der Comex um 0,16 Prozent auf ein Rekordhoch bei 2.880 USD zu. Der Preis für WTI-Öl sank um 2,04 Prozent auf 21,22 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent fester bei 184,65 Punkten. Der chinesische CSI 300 zog um 1,08 Prozent an. Daten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft zeigten für das chinesische Neujahrsfest eine robuste Konsumneigung. Ebenfalls fest tendierten der Hang Seng Index (+0,85%) in Hongkong und der Nikkei 225 (+0,57%) in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.681) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang sowie auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Healthineers, Aurubis, Arcelormittal, ING Groep, Volvo Car, Astrazeneca, Linde, Honeywell International, Eli Lilly, Philip Morris, Conocophillips und L‘Oreal. Bereits gestern nach US-Börsenschluss lieferten Qiagen (nachbörslich: -0,07%), Arm Holdings (nachbörslich: -6,29%) und Qualcomm (nachbörslich: -4,60%) ihre Quartalszahlen ab. Metro sprang gestern im nachbörslichen Handel um rund 34 Prozent nach oben, da der Konzern überraschend seinen Rückzug von der Börse angekündigt hatte.