Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) konnte ausgehend vom im September 2023 bei 44,39 EUR verbuchten Tief bis auf ein im März bei 58,14 EUR markiertes 2-Jahres-Hoch ansteigen. An der dort befindlichen langfristig kritischen Widerstandsregion (57,22-58,50 EUR) ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Oberhalb des im Oktober gesehenen Korrekturtiefs bei 47,31 EUR konnte sich das Papier stabilisieren und einen weiter intakten mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Der gestrige von hohem Volumen begleitete Kurssprung (+5,27%) in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen stellt nun erneut die zentrale Hürde bei 57,22-58,50 EUR zur Disposition. Deren nachhaltige Überwindung – insbesondere per Wochenschluss – würde ein übergeordnet bedeutsames Anschlusskaufsignal liefern. Im Erfolgsfall würden potenzielle Ziele bei 61,06-62,62 EUR und 67,66 EUR (Rekordhoch vom Dezember 2021) in den charttechnischen Fokus rücken. Ein möglicher Rücksetzer von der aktuellen Hürde sollte nun idealerweise bei 55,54-55,81 EUR oder 54,28 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das derzeit bullishe Kurzfrist-Bias nicht zu gefährden. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der massiven Supportzone bei 50,62-53,06 EUR, wo sich derzeit auch die nach oben drehende 200-Tage-Linie befindet.